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احتجاجات شعبية في وادي حضرموت تنديدًا بانهيار العملة المحلية

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المنامة - ياسر ابراهيم - نفذ العشرات من أبناء مدينة القطن بمحافظة حضرموت "شرقي اليمن"، وقفات احتجاجية تنديداً بانهيار العملة المحلية وارتفاع الأسعار.
 
ورفع المحتجون لافتات مكتوب عليها "أوقفوا انهيار العملة، حياة الناس في خطر".
 
وأغلق المحتجون عدداً من محلات الصرافة، وألصقوا أوراق كتبوا عليها "مغلق بأمر الشعب"، تعبيراً عن الانهيار المتسارع للعملة، والتي وصلت إلى أكثر من 1200 ريالاً للدولار الواحد.
 
واليوم الاثنين، استأنفت الدراسة في مدارس مديريات وادي وصحراء حضرموت، بعد توقفها لأكثر من اسبوع، نتيجة للاحتجاجات التي شهدتها مديريات الوادي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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