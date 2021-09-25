اللواء ثوابة: ثورة 26 سبتمبر وأهدافها السامية تستحق التضحية والفداء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قال قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن منصور ثوابة" ان ثورة 26 سبتمبر وأهدافها السامية تستحق التضحية والفداء كي ينعم الشعب اليمني بكامل حريته ويعيش في ظل العدالة والمواطنة المتساوية".



ونقل اللواء ثوابة خلال ايقاد شعلة العيد الوطني الـ59 لثورة الـ26 من سبتمبر المجيدة، لضباط وصف وجنود المنطقة، تهاني القيادة السياسية والعسكرية ممثلة برئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير الركن عبدربه منصور هادي، بهذه المناسبة الوطنية العظيمة.

ولفت قائد المنطقة العسكرية الثالثة إلى الأهداف والغايات السامية لثورة الـ26 من سبتمبر العظيمة التي طوت عصور الظلام والكهنوت في بلادنا ونقلت شعبنا إلى رحاب العصر الحديث بآفاقه الإنسانية والحضارية.

حضر حفل الإيقاد عدد من القيادات العسكرية في المنطقة.