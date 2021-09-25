شكرا لبحثكم عن خبر مستشار محافظ شبوة يكشف ماحدث في بيحان وكيف تقدم الحوثيين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال محسن الحاج مستشار محافظ إن

ما حدث في شبوة وبكل شفافيه هو أن القوات الحوثية تقدمت في عدد من المواقع بعد أن رمت بكل ثقلها في جبهة بيحان.

وأشار إلى أن قوات الجيش انسحبت نتيجة لظروف موضوعيه وقتاليه ولوجستية ، وحاليا يتم الترتيب لإستعادتها وهناك تعزيزات كبيرة للجيش والقبائل.

وأضاف الحاج في تصريح تلفزيوني يمكن القول أن شبوة تدفع ثمن وقوفها في صف الدولة والجمهورية، واتخاذها قرار التنمية والإعمار ذاتياً.