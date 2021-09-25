مجدداً.. انعدام الوقود يدخل مدينة "عدن" في ظلام دامس

المنامة - ياسر ابراهيم - خيم الظلام الكامل على العاصمة المؤقتة عدن، مساء الجمعة، جراء نفاذ الوقود منذ ساعات الصباح من مخازن المؤسسة العامة للكهرباء، بالتزامن مع ارتفاع كبير لدرجات الحرارة.

ونقلت وكالة الأناضول عن المتحدث باسم المؤسسة العامة للكهرباء محمد المسبحي قوله، إن "نفاد مادة الديزل المشغل للكهرباء تسبب في دخول جميع مدن العاصمة عدن في ظلام دامس".

وأضاف: "انقطع التيار الكهربائي عن معظم مدن العاصمة منذ الساعة 9 صباحا، مشيرا إلى احتمال عودته صباح غدٍ السبت".

وأردف: "يجري حاليا الترتيب لإدخال سفينة الديزل SANMAR Sangeet التابعة للمنحة السعودية إلى رصيف ميناء الزيت بمديرية البريقة (غربي عدن)".

وأشار المسبحي إلى إن السفينة "تحمل على متنها حوالي 75 الف طن من مادة الديزل المخصصة للكهرباء".

وأوضح أنه "سيتم عمل الإجراءات المعتادة من فحص العينات ومعايرة الكميات ليتم تفريغ الكمية من السفينة إلى خزانات شركة النفط لأجل توزيعها على محطات الكهرباء بصورة عاجلة".

وتزامن انقطاع التيار الكهربائي عن عدن والمحافظات المجاورة لها لحج وأبين، مع ارتفاع كبير لدرجات الحرارة هذه الأيام والتي تصل إلى أكثر من 45 درجة مئوية.

وتعاني مؤسسة كهرباء عدن التي تضم خمس محطات لتوليد الطاقة من انقطاعات متكررة ومستمرة طوال العام، تزداد ضراوة في فصل الصيف.

وتخضع عدن لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، وتشهد المدينة أزمات متكررة في المشتقات النفطية، وانقطاعات مستمرة للتيار الكهربائي والمياه لأسباب مختلفة.