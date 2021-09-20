رئيس الوزراء يعزي بوفاة الدكتور يعقوب عبدالله قاسم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بعث رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، برقية عزاء ومواساة في وفاة مستشار رئيس جامعة عدن وعميد كلية الهندسة الأسبق وعميد كلية التربية العليا الأسبق، الأستاذ الدكتور يعقوب عبدالله قاسم، الذي وافاه الأجل وانتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء العلمي والاكاديمي.



وأعرب رئيس الوزراء في برقية عزاء وجهها إلى أبناء وذوي الفقيد وزملائه والوسط الأكاديمي والعلمي، عن بالغ الحزن والأسى بهذا المصاب الجلل.. منوها بمسيرة الفقيد الراحل وإسهاماته العلمية والاكاديمية، وسجله الزاخر بالنجاح في كل المناصب والمسؤوليات التي تقلدها وما قدمه من أبحاث واضافات علميه هامه.

وابتهل رئيس الوزراء إلى الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه وجميع اسرته ومحبيه وطلابه وزملائه الصبر والسلوان.