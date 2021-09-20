محافظ أبين يوجه بتوفير الامكانيات لمديرية لودر لمواجهة مليشيا الحوثية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تفقد محافظ أبين اللواء الركن أبو بكر حسين، اليوم، الأوضاع في مديرية لودر، موجها مدراء المكاتب التنفيذية، والسلطة المحلية بتسخير كل الامكانيات لمواجهة مليشيا الحوثي الانقلابية.



واكد جاهزية الجيش الوطني بدعم واسناد من المقاومة الشعبية لدحر المليشيا المدعومة من ايران، مشددا على رص الصفوف وتوحيد الجهود لتأمين الجبهة الداخلية وتوفير الإمكانيات للسلطة المحلية في مديرية لودر.

وأشار المحافظ الى ان المرحلة تتطلب تنسيق جهود السلطات المحلية والأمنية والعسكرية والشعبية، وأخذ كل الاحتياطات اللازمة لدحر المليشيا وخلاياها النائمة، موجها مدراء عموم المكاتب في المحافظة بالنزول الميداني لحشد الدعم اللازم.