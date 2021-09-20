القوات الحكومية تفشل هجوماً للحوثيين في جبهة الملاحيط بصعدة وتكبدهم خسائر بشرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 سبتمبر 2021

الخليج 365 ـ صعدة

أفشلت القوات الحكومية، الاثنين 20 سبتمبر/ أيلول 2021، هجوماً لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا، في محور مران، جبهة الملاحيط بمحافظة صعدة (شمالي العاصمة اليمنية صنعاء).



مصدر عسكري ميداني، أفاد أن القوات الحكومية خاضت مواجهات عنيفة ضد مجاميع لمليشيا الحوثي شنت هجوماً واسعا على مواقع تمركزها في جبل كرس الكلح وقرية المدافن في ميمنة جبهة الملاحيط.

وأكد المصدر أن المواجهات العنيفة التي أُستخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، انتهت بقتل وجرح عدد من العناصر الحوثية، قبل أن يلوذ البقية بالفرار.

وذكر أن مقاتلات التحالف العربي ومدفعية القوات الحكومية دخلتا خط المواجهة واستهدفت تعزيزات حوثية كانت في طريقها لاسناد المليشيا، وكبّدتها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وتشهد جبهة الملاحيط مواجهات مستمرة بين الطرفين في محاولة بائسة من مليشيا الحوثي للسيطرة على مواقع تتمركز فيها القوات الحكومية