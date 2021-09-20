مقتل أحد أبرز قيادات الحوثي جنوب محافظة الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 سبتمبر 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

قتل القيادي الحوثي البارز المدعو (أبو الكرار النهاري) برصاص أبطال القوات المشتركة في اشتباكات الاحد جنوب محافظة الحديدة.



وذكرت مصادر أن القيادي الحوثي البارز المدعو (أبو الكرار النهاري) لقي مصرعه في اشتباكات حسمتها القوات المشتركة عند تصديها لهجوم شنته مليشيات الحوثي على منطقتي الفازة والجبلية بمديرية التحيتا.

وأكدت المصادر أن النهاري لقي مصرعه ومعه مجموعة من العناصر الحوثية التي حاولت الهجوم على مواقع القوات المشتركة في الفازة والجبلية.

ويعد القيادي الصريع المدعو (أبو الكرار النهاري) من أبرز القيادات في صفوف المليشيات الحوثية في ما تسمى بقوات الإحتياط والتدخل السريع