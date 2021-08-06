بعد أن فشلوا عسكرياً.. العرادة يكشف عن مخطط الحوثيين لإثارة المشاكل القبلية بمأرب

حذر محافظ مأرب، اللواء سلطان العرادة الخميس، ابناء المحافظة من المضي في مخططات الحوثي ضد محافظتهم واخوانهم بعد ان اقرت قياداتهم بأنهم فشلوا في دخول مارب بعد 7 سنوات من القتال.



وكشف، بأن ميليشيا الحوثي اقرت في اجتماعها الاخير بأن تعمل في مارب من الداخل عبر إثارة المشاكل والقلاقل واتفقوا على، اثارة المشاكل بين قبائل مارب على الحدود بينهم، وبين اهل الدماء (الثارات القديمة).



وأضاف العرادة "ان الحوثيون اتفقوا ايضاً على استهداف كبار القوم ووجهائهم وقياداتهم وإثارة القلاقل بينهم، وعمل مطالب خاصة وعامه ويتم قطع الطرقات من اجلها".



وجاء حديث العرادة، أثناء تقديمة واجب العزاء لأسرة العميد عبد الواحد دوكر الحداد قائد اللواء الثاني حماية طرق، والذي قتل أثناء مواجهة عناصر تخريبية قطعت الطريق الدولي في منطقة العرقين بمديرية المدينة، الاثنين الماضي 2 أغسطس 2021، مما أدى لإندلاع اشتباكات استمرت لساعات بين قوات الجيش والمخربين.



وقال العرادة مخاطباً الحوثيين: "اننا ندرك مخططاتهم وسنظل ندافع عن مبادئنا وعقيدتنا وارضنا ولن نرضى ان يحكمنا الحوثي وميليشياته".



واضاف: "ليعلم الجميع وليعلم الحوثي ومن وراء الحوثي اننا لا نقاتل من اجل منصب ولا مصلحة او غير ذلك، بل نقاتل من اجل ديننا وارضنا وكرامتنا ومن اجل مبادئ الجمهورية والثورة وسنضل على هذا الطريق".



وعن الشهيد عبد الواحد دوكر قال العرادة "كان من القيادات المخلصة والنادرة وكان مثالا وقدوة في كل شيء، حيث لم اجده يوما من الايام قدم طلبا لنفسه او لغيره، بل كان يقول نحن في معركة وطنية تهم الجميع".



يشار أن العميد "دوكر" أحد أبرز القيادات العسكرية في الجيش الوطني، وسبق أن استشهد أربعة من أبنائه في جبهات القتال مع ميلشيات الحوثي، خلال السنوات الماضية.