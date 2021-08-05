وزارة الصحة تعلن تعطل استخراج شهائد لقاح كورونا الالكترونية في موقعها

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت وزارة الصحة اليمنية في وقت مبكر من اليوم الخميس، تعرض مواقعها الالكترونية لمحاولات قرصنة، مما أدى لتوقف روابط الشهائد الإلكترونية للقاح كورونا.



وقالت في - تغريدة بحسابها على موقع "تويتر"-، تتعرض مواقع وزارة الصحة العامة والسكان لمحاولات قرصنة تسببت في توقف وصول روابط الشهادات الالكترونية للقاح كوفيد 19 للمواطنين.



وأضاف: "تعمل الفرق الفنية بالوزارة ومنظمة الصحة العالمية حاليا على معالجة الموقف وعودة وصول الروابط مرة اخرى للمواطنين بأمان".



وتأتي محاولات القرصنة بعد أربعة أيام فقط من إطلاق وزارة الصحة في العاصمة المؤقتة عدن، خدمة البحث واستخراج الشهادة للقاح كوفيد ١٩ من موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت.

المصدر: يمن شباب نت + تويتر