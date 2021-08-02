شكرا لبحثكم عن خبر مذيع قناة الجزيرة يثير غضب وزارة الدفاع اليمنية .. تفاصيل والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - انتقدت وزارة الدفاع اليمنية ورئاسة اركانها، بشدة اليوم الاثنين ما وصفتها ب"الاكاذيب" التي نشرها محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة القطرية، احمد الشلفي.

واستنكرت الوزارة في بيان، مانشره الشلفي "من افتراءات كاذبة تخدم مليشيات الحوثي ومشروعها الفارسي في اليمن بشكل مباشر، وذلك من خلال الادعاء كذباً وبهتانا بوجود ما أسماها خلايا تعمل خارج إطار القوات المسلحة والأمن، وتهدف لزعزعة أمن واستقرار مأرب وبغطاء من رئيس هيئة الأركان العامة، إلى آخر الاتهامات الكاذبة التي ساقها المدعو الشلفي" حد تعبير البيان.

وكان الشلفي وهو مراسل سابق للقناة في اليمن، قال ان لديه "معلومات مؤكدة أن فرقة عسكرية واستخباراتية من أفراد حراس الجمهوري تعمل بشكل سري في مأرب وتتبع مباشرة طارق محمد عبدالله صالح، وشقيقه عمار، برعاية إماراتية وتحت غطاء رئيس هيئة الإركان صغير عزيز الذي يصله من الإماراتيين بشكل مستمر الملايين من الريالات السعودية" .

كما اتهم الشلفي، زعماء قبائل وقادة الوية في مارب يدينون بالولاء للامارات بتلقي مبالغ شهرية سخية" من الدولة الخليجية العضو في التحالف الذي تقوده السعودية.

واعتبر بيان القوات اليمنية الحكومية، ما نشره الشلفي واخرون، عملا عدائيا يخدم المليشيا الحوثية ويستهدف مارب بالمقام الاول، ويمهد لمخططات تآمرية تستهدف وحدة الصف الوطني، وتشتيت الجهد القتالي، الذي تقوده المحافظة باقتدار و بإسناد كبير من كل دول التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية".

وتوعدت الوزارة بمقاضاة الشلفي، والشروع باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لذلك.