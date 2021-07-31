شكرا لبحثكم عن خبر الأرصاد يتوقع أجواء غير مستقرة على عدة محافظات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن الأجواء غير المستقرة ستسود على المرتفعات الجبلية الغربية وأجزاء من الهضاب الداخلية والسواحل الغربية والجنوبية، بينما تكون الأجواء مستقرة نسبياً على بقية المناطق خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وتوقع المركز في نشرته الجوية اليوم، أن تكون الأجواء غائمة جزئياً إلى غائمة والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة، متوسطة إلى غزيرة أحيانا، تصاحبها رياح هابطة على المرتفعات الجبلية الغربية من محافظة صعدة شمالاً وحتى تعز ولحج جنوباً.

كما يتوقع هطول الأمطار على أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات البيضاء، أبين، شبوة وحضرموت وتمتد إلى أجزاء من السواحل الغربية والجنوبية والمناطق الداخلية المحاذية لها.

ونبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها إلى عدم التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار

وحذر السائقين في الطرقات والخطوط الطويلة من التدني في مدى الرؤية الأفقية والانزلاقات الطينية والصخرية أثناء هطول الأمطار.

وذكر المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال ال24 ساعة الماضية في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في صرفيت – المهرة : 40.4 ، السدة – إب 32.7ريمة 18.5، ذمار 15، إب 10.5 ، حجة 8.9 ، المعافر- تعز 6.9، المحويت 6.6 ، مطار تعز 6.0 ، صنعاء 4.6 ، عتق 1.0 ملم، مشيراً إلى هطول أمطار متفرقة خارج نطاق محطات الرصد.