ذَهبْن لجَلب الحطب.. وفاة 7 فتيات غرقاً إثر تدفق سيول في أبين

المنامة - ياسر ابراهيم - لقيت 7 فتيات يمنيات حتفهن غرقًا، الخميس، إثر تدفق السيول في وادي ضيقة بمديرية المحفد محافظة أبين، جنوبي البلاد، وفق مصدر طبي.

وقال المدير العام لمستشفى المحفد، محمد جعويل، لـ"الأناضول"، إن "7 فتيات، بينهن شقيقتان، لقين حتفهن غرقًا، بعدما جرفتهن السيول المتدفقة في وادي ضيقة بمنطقة حصامة بمديرية المحفد".

وأشار إلى أن "الفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 8 و10 سنوات ذهبن لجلب الحطب من الوادي قبل أن يتفاجأن بقدوم السيل"، وأوضح أنه تم العثور على جثث الفتيات في أماكن عدة، بعد عملية بحث واسعة لأهالي القرية وشرطة النجدة بالمديرية.

ومنذ أول أيام عيد الأضحى المبارك، يشهد عدد من المحافظات اليمنية لاسيما الجنوبية (عدن، أبين، لحج، شبوه، حضرموت، المهرة) أمطاراً غزيرة جراء المنخفض الجوي الذي تمر به البلاد، وأدى إلى تدفق السيول في الأودية بشكل كبير.

ويعاني اليمن ضعفاً شديداً في البنية التحتية، ما جعل تأثيرات السيول تعمق مأساة السكان الذين يشكون من هشاشة الخدمات الأساسية.

(الأناضول)

