شكرا لبحثكم عن خبر عدن.. شركة النفط تكشف حقيقة وجود ازمة وقود في العاصمة المؤقتة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أكدت قيادة شركة النفط بالعاصمة عدن، عدم وجود أزمة وقود في الوقت الراهن في عدن او المحافظات التي في إطار الشركة، مشيرة بأنها تكافح حاليا لضمان عدم وجود زيادة في اسعار المشتقات النفطية.

وقال مدير عام شركة النفط عدن الدكتور صالح الجريري: "لا توجد اي ازمة حاليا ان شاء الله، فقد تم تموين محطات الشركة اليوم، وبإذن الله غدا سيتم تغذية جميع محطات عدن والمحافظات بكميات كافية من البنزين، ونؤكد مجددا لا توجد اي ازمة حاليا ولا زيادة في الاسعار".

وأضاف الجريري: "نكافح من أجل الا تحصل زيادة بالاسعار. حيث أننا نتفاوض مع الموردين باعطاء سعر مدعوم خدمة لعدن واهلها حتى لا يتم رفع الأسعار الحالية بسبب ارتفاع اسعار الصرف، فعدن تستحق ولها حق تجاه كل الموردين ومسؤولية اجتماعية، يفترض ع كل مورد تقديم سعرا خاص لعدن".

واوضح: "بالامس إجتمعنا بكافة موردي المشتقات النفطية، وأوضحنا لهم بان لعدن واهلها حقا بسعر مدعوم وتعاونكم بذلك يحسب لكم والتنازل عن اقل من 5% من حمولة الباخرة بسعر خاص لعدن يعتبر عليكم واجب، وللأمانة فقط استجاب البعض منهم".

يذكر أن إستمرار إرتفاع أسعار صرف العملات مقابل الريال اليمني القى بظلاله على كافة السلع والخدمات في المحافظات المحررة، وكانت شركة النفط بساحل حضرموت قد اعلنت عن زيادة اسعار الوقود ليصبح سعر لتر البنزين 600 ريال يمني، مبررة تلك الزيادة بارتفاع اسعار الصرف وتكاليف استيراد المشتقات النفطية، الأمر الذي بات يدفع بالضرورة الى إعتماد فروع شركات النفط على الإستيراد المباشر للوقود للتقليل من تكاليف الاستيراد عبر التجار المستوردين الذي يصل الى المستهلك الاخير بسعر مضاعف نتيجة اضافة رسوم وفوائد وعمولات الاستيراد.