سكرانة على الاخر .. اتفرج سما المصري من داخل منزلها ترقص وهي عارية !

شكرا لقرائتكم خبر عن سكرانة على الاخر .. اتفرج سما المصري من داخل منزلها ترقص وهي عاري !والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة سما المصري مقطع فيديو جديد لها عبر حسابها على احد مواقع التواصل الإجتماعي وكانت بحالة غير طبيعية حتى توقع البعض انها بحالة سكر. واظهرت القيديو المصري في الفيديو في غرفة نومها ثم في الشاور وهي بحالة غير طبيعية.

وتحدثت سما المصري في البداية من غرفة نومها قبل ان تنتقل الى الشاور لتستحم وتتحدث مع متابعيها من خلف الستارة. وعلقت على الفيديو قائلة:" وادي مشهد حصري من الموضوع محل التصوير..لا هتنبهروا بجد......و الفيديو كامل موجود علي قناتي علي اليوتيوب والرابط هنا في البايو وفي الاستوري...اعملوا subscripe واشتركوا الان في القناه....واستنوا مفاجات سينمائيه قريبا...مفيش غيري يعرف يعمل الدور دا...مووواه".

كشفت عن مابين فخذيها .. اتفرج ابنة مخرج مسلسل "باب الحارة" بصدر بارز وفاضح

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن كشفت عن مابين فخذيها .. اتفرج ابنة مخرج مسلسل "باب الحارة" بصدر بارز وفاضح والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبدالعظيم - أطلت الفنانة السورية شمس الملا والتي جسّدت شخصية صفا في مسلسل باب الحارة بإطلالة أثارت ضجة كبيرة بين جمهورها حيث وُصفت بالفاضحة .

وارتدت شمس الملا او صفا باب الحارة فستانا قصيرا جدا ومكشوف الصدر ما أظهر جزءا من مفاتنها وعرّضها لانتقادات لاذعة .

وعلّق احد متابعي شمس الملا قائلا بأن المشكلة ليست في الفنانة التي تصر على الاطلالات الجريئة انما المشكلة فيمن يعتبرونها فنانة اصلا !

وكثير ما تثير شمس الملا جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال اطلالاتها الجريئة