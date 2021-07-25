شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عاريتان .. اتفرج الكويتية "غدير السبتي" والعمانية "بثينة الرئيسي" في حمام السباحة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - نفّذت الممثلة الكويتية ​غدير السبتي​ مقلباً بالممثلة العمانية ​بثينة الرئيسي​، فأوهمتها أنها تحاول التقاط صورة مناسبة لهما، وخلال إندماج بثينة بالأمر رمتها غدير داخل حمام السباحة.

ونشرت غدير عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه المقلب، الذي نفّذته ببثينة، كما نشرت صورة لهما في حمام السباحة، وعلّقت: "مو قتلج البادي أظلم شرايكم بالدقة اتوقع ألحين راح أرتاح نفسياً".

وتفاعل المتابعون مع المقلب بشكل واسع، إلا أن أغلب التعليقات كانت حول إتهامهما بأن المشهد تمثيل وليس حقيقياً، وأنهما حاولتا لفت الأنظار ليس أكثر، فيما أثنى أخرون على الفيديو وصداقتهما المميّزة، التي ظهرت بشكل واضح، وأن الأمر حقيقي جداً ولا داعي لأن يقوما بالتمثيل.

الفيديو في الرابط التالي

https://www.instagram.com/p/CBnxAIaldA5/?utm_source=ig_embed