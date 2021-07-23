المدفعية الحوثية تصيب بقذائفها قرى في يافع

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يزيد بن سلمان - شبوة - عاجل - يافع واصلت مليشيا الحوثي الارهابية استهداف عدد من قرى مديريتي الحد وسباح في بيافع. مصادر محلية أشارت الى سقوط عدد من قذائف الهاون والمدفعية في القرى القريبة من منطقتي ردمان بمديرية الحد بلحج والحدق بمديرية سباح بابين. وأكدت المصادر عدم وقوع ضحايا من المدنيين وسكان تلك القرى، مشيرة في الوقت ذاته ان تلك المناطق تشهد استنفار عسكري حيث توجهت حشود عسكرية صوبها لتعزيز حدود يافع وللتصدي لكل محاولات المليشيا في التقدم باتجاهها.

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