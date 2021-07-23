شكرا لبحثكم عن خبر اعلان عاجل لمقاومة البيضاء بشأن استعادة مواقع جديدة من قبضة المليشيات .. تفاصيل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

اعلنت مقاومة البيضاء استعادت بعض المواقع في مديرية 'نعمان' بمحافظة البيضاء، عقب معارك عنيفة ضد مليشيا الحوثي.

وأكد المتحدث باسم المقاومة عامر الحميقاني، أن قوات الجيش مسنودة برجال القبائل استعادت بعض المواقع في منطقة 'الجريبات - آل عواض'، في المديرية بعد يوم من سيطرة المليشيا عليها،

واشار الحميقاني إلى أن المقاومة تمكنت من أسر 12 حوثياً خلال المواجهات.

وكانت قوات الجيش قد دفعت بتعزيزات عسكرية من محوري 'بيحان' و'عتق'، وذلك عقب هجوم حوثي أفضى إلى السيطرة على بعض المواقع في مديرية 'نعمان'.