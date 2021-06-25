شكرا لبحثكم عن خبر صدور تكليفات جديدة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أصدروزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعوري ، القرارين رقم "34" و"35" لسنة 2021. وقضت المادتين الأولى من القرارين بتكليف الأخ سالم الخضر ناصر الرباش مديراً عام لإدارة السياسات والتنظيم في صندوق الرعاية الاجتماعية المركز الرئيسي. وكذا تكليف الأخ ماجد محمد أحمد الشاجري مدير عام لصندوق الرعاية الاجتماعية فرع عدن. وقضت المادتان الثانية والثالثة من القرارين، بأن تلغى أي قرارات سابقة بذلك، ويعمل بهما من تاريخ صدورهما.

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