الباحث القواتي يحصل على درجة الدكتوراة في التربية البدنية والرياضية من جامعة أسيوط

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 يونيو 2021

تغطية/ هاني هادي علي باعباد

نوقشت في رحاب قاعة أ. د/ محمد محمود رأفت بكلية التربية الرياضية جامعة أسيوط صباح يوم أمس الأحد الموافق ٢٠٢١/٦/٢٠م أطروحة الدكتوراه في التربية البدنية والرياضية تخصص (المناهج وطرق التدريس ألعاب القوى) للباحث اليمني محمد عبدة فاضل أحمد القواتي- المدرس المساعد بكلية التربية البدنية والرياضية بجامعة الحديدة بالجمهورية اليمنية، حيث كانت أطروحتة الموسومة بعنوان (منهج مقترح لألعاب القوى بكلية التربية البدنية والرياضية - جامعة الحديدة وفقآ مجلس الإعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم العالي بالجمهورية اليمنية) وقد تكونت لجنة المناقشة والحكم لهذة الأطروحة كل من السادة:



أ.د/ كامل عبد المجيد قنصوة أستاذ طرق التدريس المتفرغ بقسم المناهج وتدريس التربية الرياضية ووكيل كلية التربية الرياضية الأسبق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة- جامعة أسيوط ( مشرفاً )

أ.د/ أيمن عبده محمد محمد أستاذ تدريس الكرة الطائرة بقسم المناهج وتدريس التربية الرياضية – كلية التربية الرياضية- جامعة أسيوط. ( مناقشاً )

أ.د/ نجلاء إبراهيم محمد عطية أستاذ تدريب مسابقات الميدان والمضمار بقسم التدريب الرياضي, ووكيل كلية التربية الرياضية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة- جامعة كفر الشيخ . ( مناقشاً )

أ.م.د/ محمد صلاح أحمد فالح أستاذ مسابقات الميدان والمضمار المساعد بقسم المناهج وتدريس التربية الرياضية كلية التربية الرياضية-جامعة أسيوط (مشرفا).

وبعد المناقشة والمداولة العلمية أقرت لجنة منح الباحث محمد عبدة فاضل أحمد القواتي درجة الدكتوراة الفلسفة في التربية الرياضية مع التوصية بتبادل الرسالة بين الجامعات المصرية والعربية والجهات ذات العلاقة، وأشادت لجنة الحكم والمناقشة بأهمية موضوع الأطروحة وتقديمها بأسلوب علمي متميز من قبل الباحث.

والجدير بالذكر أن للباحث العديد من المشاركات في المؤتمرات والندوات العلمية في التربية الرياضية والمجالات الأخرى، ويتميز الباحث بسمعة طيبة بين زملائة الباحثين وله بصمات وجهود كبيرة رائعة في مجالات الأعمال الإنسانية والخيرية لزملائه الطلاب والطالبات اليمنيين المبتعثين في أسيوط وكذلك اليمنيين القادمين إلى محافظة أسيوط بغرض العلاج.

حيث حضر المناقشة كل من:

معالي الاستاذ الدكتور محمد العبادي المستشار الثقافي بسفارة الجمهورية اليمنية بالقاهرة.

والاستاذ الدكتور العزي البرعي نائب رئيس جامعة الحديدة بالجمهورية اليمينة.

الاستاذ الدكتور جمال محمد علي عميد كلية التربية الرياضية جامعة أسيوط.

والاستاذ الدكتور محمد حسين موسى مساعد مستشار رئيس الجامعة لشؤون الجامعات العربية.

والاستاذ محمود سلامة مدير عام الدراسات العليا المركزية بجامعة أسيوط.

وجمع من أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية الرياضية وبعض الكليات الاخرى وأسرة الباحث وأصدقائة وزملائه ومحبيه من الوافدين اليمنيين الدارسين بجامعة أسيوط ومختلف الجامعات المصرية.