شكرا لقراءة خبر عن عاجل : إعلان وفاة رامز جلال وأسرته تصاب بالانهيار التام .. وشقيقه يكشف ما حدث ؟ .. (شاهد) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - رنا عبدالله - عبر الفنان المصري ياسر جلال عن استيائه إزاء انتشار اعلان عن خبر وفاة شقيقه الفنان رامز جلال، قبل ساعات قليلة، قائلا إن هذا الخبر ما هو إلا شائعة سخيفة.

ولفت ياسر جلال إلى أن هذا الخبر تسبّب في أذى نفسي للأسرة، حيث أن رامز جلال لم يكن متواجدًا في المنزل وقتها، مما دفعه للاتصال به على الفور للاطمئنان عليه.

ودعا الفنان المصري ياسر جلال الجميع لتحري الدقة قبل نشر أي شائعة، كما شن هجوما حادا على من نشرها بأنه مروج شائعات محترف حيث اختار الشائعة من طبيعة عمل رامز جلال في برامج المقالب وهو ما أدى إلى انتشارها.

وأبان إلى أنه لم يعرف الخبر من السوشيال ميديا لأنه لا يتابع ما يحدث فيها بل تلقّى اتصالًا من أحد أصدقائه وأبلغه بالخبر، وعندما بدأ يستطلع المواقع الإخبارية وجد الخبر منتشرًا بكثافة.