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شكرا لقراءة خبر عن شاهد : جميلة باب الحارة شبه عارية والجمهور : تجاوزتِ المحظور ! ..صورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - رنا عبدالله - اطلت الفنانة السورية دانا جبر والتي جسّدت شخصية جميلة في مسلسل باب الحارة على متابعي حسابها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بصور جديدة من احدث جلسة تصوير خضعت لها .
وظهرت دانا جبر او جميلة باب الحارة كما يسميها جمهورها بفستان احمر مشقوق من الجنب ما كشف عن ساقيها وجزء كبير من فخذيها كما انه مكشوف الصور .
وفي الوقت الذي تغزل فيه بعض متابعي جميلة باب الحارة بإطلالتها معتبرين انها انيقة رغم جرأتها ، شن اخرون هجوما حادا على الفنانة التي عُرفوها بملابسها الملتزمة في باب الحارة .
ووصف بعض متابعي جميلة باب الحارة ملابسها بالفاضحة فيما قال اخرون انها تجاوزت المحظور بعد سلسلة من الصور الجريئة والتي اصبحت تتسم بها .
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