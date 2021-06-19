شكرا لقراءة خبر عن ظهرت كأنها حورية من الجنة.. إبنة الفنانة "أصالة نصري" تنفصل عن خطيبها بعد أن تقدم لها أمير سعودي ودفع مهرها مليون دولار مع سيارة فخمة والمفاجأه لن تصدقوا من هو الأمير...شاهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - رنا عبدالله - انفصلت ​شام الذهبي​، إبنه الفنانة السورية أصالة عن خطيبها الدكتور المصري معتز نصر، وقد انتشر الخبر بعد ان كشف مصفف الشعر والفنان جو رعد ذلك في لقاء صحفي مشيرا الى أن أصالة هي من أخبرته بذلك خلال تواجده معها في كواليس تصوير أغنيتها الجديدة "لا تستسلم" في لبنان. ------------------------------------------------ جمال رباني خارق.. زوجة سلطان عمان تقهر ملكة الأردن رانيا بإطلالة فاتنة فنان شاب يصدم الجمهور بتصريحات جريئة .. ضاجعت هيفاء وهبي 4 سنوات متواصلة .. شاهد عـــــاجل: مصير مؤلم للداعية الشهير “محمد حسان” والحزن يجتاح الوطن العربي.. شاهد مصيره المرعب؟ شاهد بالفيديو : اغتصاب حقيقي في مشهد سينمائي.. والفنانة تصرخ بشدة دون رحمة من بطل ومخرج الفيلم جعلت جورج قرداحي والجمهور في حالة ذهول.. أجمل زوجة سعودية أقتحمت برنامج "المسامح كريم" ووجهت لزوجها رسالة مفاجئة وغير متوقعة.. (شاهد الفيديو) واقعة هزت السعودية .. في ليلة الدخلة ربطها في السرير وطلب من صديقه أن يدخل عليها ؟ -------------------------------------------------------------------------------

ومعروف ان جو هو المصفف الاقرب الى قلب أصالة ويتعاون معها في معظم إطلالاتها لكن تصريحه تم تأكيده عبر ملاحظة المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي أن شام حذفت كل صورها مع خطيبها بعد مرور شهرين فقط على خطوبتهما. كما تداول ناشطون ان سبب الإنفصال أن امير سعودي تقدم لها، وقد نفى الدكتور معتز نصر هذه الأخبار الشائعه وقال لا يوجد لها اساس من الصحة.

كانت هذه تفاصيل خبر ظهرت كأنها حورية من الجنة.. إبنة الفنانة "أصالة نصري" تنفصل عن خطيبها بعد أن تقدم لها أمير سعودي ودفع مهرها مليون دولار مع سيارة فخمة والمفاجأه لن تصدقوا من هو الأمير...شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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