تعز.. استئناف حملة التحصين ضد كورونا وتخصيص 6 مراكز في أربع مديريات ريفية

أعلن مكتب وزارة الصحة والسكان بمحافظة تعز (جنوبي غرب اليمن)، الأربعاء، استئناف حملة التحصين ضد فيروس كورونا.



وقال نائب مدير الإعلام والتثقيف الصحي بمكتب الصحة بتعز، تيسير السامعي لـ"يمن شباب نت"، إنه تقرر استئناف حملة التحصين ضد فيروس كوفيد١٩ لمدة 3 أيام ( الخميس والسبت والأحد).



وأوضح أن حدد مكتب الصحة حدد ستة مراكز للتطعيم توزعت على أربع مديريات: "صبر الموادم (مركز الضباب الصحي، مدرسة محمد الدرة) والمعافر (مستشفى النشمة الريفي) والمواسط (مركز العين والشمايتين (مدرسة الجيل الجديد في التربة، ومدرسة المداحج)".



وأشار إلى أن حملة التطعيم تستهدف الطواقم الطبية والمواطنين المسافرين.



وشهدت مراكز التطعيم خلال الفترة الماضية؛ إقبالاً هائلًا من قبل المواطنين المسافرين للحصول على لقاح فيروس كورونا، وعلى إثره أوقف مكتب الصحة حملة التطعيم.



وخلال هذا الأسبوع تراجعت أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في تعز بعد أن شهدت خلال الشهرين الماضيين تفشي واسع للفيروس.



ومنذ بداية انتشار فيروس كورونا في اليمن مطلع عام 2020، سجلت المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية في محافظة تعز 1484 حالة إصابة مؤكدة، و569 حالة وفاة و2811 حالات تعافي

