عـــاجل : سما المصري تنشر صورة صادمة برفقة فنان مصري شهير داخل البانيو عاريان .. لن تصدق من يكون .. شاهد (صورة فاضحة)

شكرا لقرائتكم خبر عن سما المصري تنشر صورة صادمة برفقة فنان مصري شهير داخل البانيو عاريان .. لن تصدق من يكون .. اتفرج (صورة فاضحة) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - نشرت سما المصري عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، صورة لها من البانيو بجانب صورة كان الفنان أحمد فهمي نشرها لنفسه وهو فى البانيو ايضا .

وعلقت سما، على الصور : ايه يا حماده ؟؟هندخل علي شغل بعض باه ولا ايه؟؟ احمد فهمي عايز يعمل اغراء لما انت تعمل اغراء انا اعمل ايه ياروحي؟؟ ماتسيبنا ناكل عيش ياقلبي.هتعمل كوميدي وإغراء كمان؟؟ طب انا اعمل ايه طيب .

وتابعت “انت فنان حلو وأمور ومز اه بس انا امز منك برضو وسكسي عنك برضو..والبانيو دا شغلتي انا برضو.