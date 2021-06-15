شكرا لبحثكم عن خبر مشاورات شباب عدن تضع مستقبل المعالم الأثرية أمامها وتناقش الفرص والتحديات حولها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عــدن/ خــاص – عــاد نـعـمـان

عقدت مجموعة مشاورات شباب/ات عدن AYC، عصر اليوم، على منصة برنامج زوووم، لقاء حواري موسوم بعنوان: "مستقبل المعالم الأثرية في مدينة عدن .. الفرص والتحديات"، وذلك في إطار النشاط العام للمجموعة، الذي تنفذه عبر الفضاء الإلكتروني الإفتراضي، خلال شهر يونيو الجاري.

تخلل اللقاء الحواري تقديم مداخلات رئيسية من الضيوف، حيث تحدث سفير اليمن لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" د. محمد جميح، عن الأسباب التي تقف عائقًا أمام إدراج مدينة عدن ضمن برنامج مواقع التراث العالمية، وتناول وكيل الهيئة العامة للآثار والمتاحف والمخطوطات/محمد السقاف، آليات حماية المعالم الأثرية والأماكن التاريخية من الإنتهاكات المتكررة التي تتعرض لها وتلحق أضرار فيها.

تطرقت الأستاذ المشارك/هيفاء مكاوي في الآثار والحضارة الإسلامية بكلية الآداب–جامعة عدن، إلى أهمية الحفاظ على المعالم الأثرية والمواقع التاريخية بإعتبارها ثروة وطنية وقيمة حضارية إنسانية، وعرج رئيس مؤسسة عدن أجين م. مازن شريف، إلى الدور المناط بالشباب في تعزيز الوعي في الوسط المجتمعي؛ للحد من الإنتهاكات التي تطال تلك المعالم والمواقع، والتصدي لأعمال الإستيلاء والبناء العشوائي في حرمها.

أختتمت فعاليات اللقاء الحواري، بفتح باب النقاش العام أمام المتواجدين؛ لتقديم مداخلات إضافية وتعقيبية على ما سبق، خرجت بخلاصات هامة، وفي ذات الصدد تم طرح مقترحات وتوصيات، تنشرها المجموعة في قوالب إعلامية، وتتشاركها في نطاق واسع على صفحاتها وفي حساباتها بمنصات التواصل الاجتماعي.

أنطلقت أعمال اللقاء الحواري تمام الساعة الرابعة عصرًا، وأستمرت قرابة ساعتين، عبر البث الحي المباشر لفعاليات اللقاء، على الصفحة الرسمية للمجموعة في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وقامت بإدارة مجريات النقاش وتيسير الجلسات خلال اللقاء، عضوة المجموعة الناشطة الإعلامية/عهد ياسين، بحضور ومشاركة من أعضاء وعضوات المجموعة، إلى جانب معنيين ومهتمين بالآثار داخل وخارج البلاد.

كانت المجموعة قد عقدت لقاء حواري، يوم أمس على منصة برنامج زوووم، خُصص لمناقشة الوضع الراهن للسلطة القضائية في مدينة عدن، تحت عنوان: "إستمرار تعطيل عمل القضاء وإنعكاساته على المواطن والمصلحة العامة"، وتعتزم المجموعة للفترة القادمة، المواصلة في عقد لقاءات حوارية وتنفيذ أنشطة، عبر الفضاء الإلكتروني الإفتراضي، ضمن الخطة العامة للمجموعة الموضوعة لشهر يونيو الجاري، تستضيف فيها مسؤولين وممثلي جهات معنية وشخصيات ذات إختصاص؛ وذلك لتناول مستجدات الأوضاع وتطورات الأحداث الأخيرة في مدينة عدن، ومناقشة قضايا ومشاكل عاجلة وطارئة تهم المجتمع المحلي.

يُذكر أن مجموعة مشاورات شباب/ات عدن AYC، تأسست مطلع عام 2020م، تضم في عضويتها نخبة فاعلة وصفوة متميزة من شبابـ/ـات مدينة عدن، ذوي الكفاءات والقدرات والخبرات، وتعتبر المجموعة إحدى تجليات المبادرات الشبابية المجتمعية النوعية، حيث تنشط خارج المنظومة الرسمية ودوائر صنع القرار، وتستمد وجودها وتمارس نشاطها من منطلق الشراكة والمسؤولية الاجتماعية في مدينة عدن.