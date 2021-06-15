قتلى وجرحى من المليشيا وتدمير آليات في جبهة الجدافر بالجوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 يونيو 2021

الخليج 365 ـ الجوف

قتل عدد من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية، وجرح آخرون، الثلاثاء 15 يونيو/ حزيران 2021م، بنيران القوات الحكومية والمقاومة الشعبية، شرقي عاصمة محافظة الجوف (شمال شرقي اليمن).



وذكر مصدر عسكري ميداني، أن القوات الحكومية والمقاومة الشعبية خاضت، الساعات الماضية، معارك عنيفة ضد مليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، في جبهة الجدافر، شرقي مدينة الحزم عاصمة المحافظة.

ووفق المصدر، تكبدت المليشيا الحوثية خلال المواجهات خسائر بشرية فادحة.

إلى ذلك، شنت مدفعية القوات الحكومية قصفا مركزا استهدف تعزيزات عسكرية للحوثيين حاولت دفعها نحو جبهات القتال.

وأسفر القصف عن تدمير أطقم ومعدات قتالية وسقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا