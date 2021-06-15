عاجل : هذا مايحدث الان في المملكة واغلاق كامل لطريق الملك عبدالعزيز..."صورة"

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عدن - ياسمين التهامي - أعلنت أمانة جدة عن إغلاق كامل طريق الملك عبدالعزيز وعمل تحويلات مرورية مؤقتا يوم الجمعة القادم لتركيب هيكل جسر المشاة الجديد مقابل ريدسي مول.

وسيتم ذلك خلال 12 ساعة متواصلة يوم الجمعة الموافق 18/6/2021 من الساعة 12 بعد منتصف الليل إلى الساعة 12 ظهرًا وذلك لرفع وتثبيت الهيكل المعدني للجسر. ويتم اتخاذ جميع اجراءات السلامة اللازمة وعمل اللوحات الإرشادية لتوجيه حركة المرور خلال فترة الإغلاق. قد يهمك ايضاً

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