شكرا لقرائتكم خبر عن احذر وضع اللبن والحليب بهذه الطريقة في الثلاجة...يتحول إلى سم قاتل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يمكن أن يدوم عمر الحليب والبيض واللحوم والخضروات والفواكه لفترة أطول إذا تم وضعها على األرفف »الصحيحة«.

أخبر خبراء ألمان من مركز التغذية الفيدرالي كيفية ترتيب األشياء في الثالجة.

ويشير الخبراء إلى أن أي طعام قابل للتلف في الثالجة، ال يجب أن نضعه على أي أرفف فارغة دون أي تردد. هذا النهج في تخزين الطعام هو خطأ

كبير.

في البداية، هناك العديد من المناطق الباردة في الثالجة. أقل درجة حرارة في الجزء السفلي، حيث من األفضل تخزين األسماك واللحوم.

فوقه، على الرفوف الوسطى، هناك »منطقة وسط« مشروطة، فمن األفضل وضع منتجات األلبان المخمرة هناك. ضع الجبن وبقايا الطعام على

الرف العلوي. وتذكر دائما أن هناك حاويات خاصة للفواكه والخضروات.

ال تخزن األطعمة القابلة للتلف في باب الثالجة، ألن هذا هو المكان األكثر دفًئا، كما يقول الخبراء.

غالًبا ما يضع الناس الحليب والجبن القريش هناك، مما يقلل من مدة صالحيتها.

يجب أن تكون واعًيا جًدا بشأن تخزين الحليب – ال تتركه في الباب إذا كنت ال تخطط الستهالكه في غضون يوم إلى يومين.

ال يغير التخزين غير الصحيح جودة الحليب فحسب، بل يغير أيًضا مذاقه. كذلك يمكنه امتصاص الروائح من األطعمة األخرى، مثل الجبن أو اللحوم.

لذلك، حاول وضع هذه األطعمة بعيًدا عن بعضها قدر اإلمكان.

يذكر الخبراء: »الحليب الطازج، المنتج بالطريقة التقليدية، يمكن تخزينه لمدة سبعة إلى عشرة أيام في درجات حرارة أقل من 8 درجات، وفي عبوة

مفتوحة – حتى خمسة أيام«.

ويضيف: »يمكن تخزين الحليب المعقم مع فترة صالحية طويلة لمدة ثالثة إلى ستة أشهر في عبوات غير مفتوحة في درجة حرارة الغرفة«.

ويحذر الخبراء من أن إذا تم تخزين بعض األطعمة بشكل غير صحيح، فيمكن أن تصبح مصدًرا لعدوى خطيرة.

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