شاهد.. الصورة الأبرز في عدن هذا المساء

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يزيد بن سلمان - شبوة - عدن هذا المساء .. ازدحام على بعض الأفران المفتوحة بعد اغلاق معظمها بسبب ارتفاع سعر القرص الروتي. من صفحة الكاتب الصحفي عبدالرحمن انيس في فيسبوك

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