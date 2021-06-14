عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سقوط مفخخة حوثية بمدرسة سعودية دون إصابات

الإثنين 14 يونيو 2021

الخليج 365

أعلن مسؤول أمني سعودي سقوط طائرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي تجاه إحدى محافظات منطقة عسير.



وقال المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب مهندس عبدالعزيز آل جلبان، إن الدفاع المدني تلقى بلاغًا عن سقوط مقذوف أطلقته عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى محافظات منطقة عسير.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، أضاف "آل جلبان" قائلا: "بمباشرة الجهات المختصة للموقع، اتضح أنها طائرة من دون طيّار مفخخة، وقعت على مدرسة دون حدوث أي إصابات، كما تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات في مثل هذه الحوادث".

وتستمر المليشيا الانقلابية في استهداف المدنيين والأعيان المدنية بالسعودية عبر الصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.

وأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، فجر الأحد، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه منطقة خميس مشيط، جنوب غرب البلاد.