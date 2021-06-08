شكرا لقراءة خبر عن رغم الفضيحة الكبرى.. منى فاروق تحتفل بفستان الزفاف وهذا هو السر الذي انكشف اليوم (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - رنا عبدالله - كشفت الفنانة المصرية، منى فاروق، يوم الاثنين، بعض الجوانب عن حياتها خلال الفترة الماضية بعد الأزمة التي تعرضت لها مع المخرج خالد يوسف وتسريب بعض الفيديوهات الخاصة لها برفقته.

وأكدت منى فاروق، أنها اتخذت خطوة مهمة جعلتها تتجاوز أزمتها حيث أكملت دراستها الجامعية، وهي الآن في السنة الآخيرة من كلية الحقوق.

وأضافت منى فاروق في بث مباشر على حسابها بموقع إنستغرام، أنها ظلت عاما كاملا تتابع نجاحات من حولها بينما تشعر بالفشل حتى اتخذت الخطوة التي غيرت مشوارها.

وكشفت أنها تعرضت للتنمر الشديد الفترة الماضية، ولكنها تتعامل معه بتجاهل، مشيرة إلى أنها بالصلاة والدعاء تغلبت على الاكتئاب الذي أصابها.

وبعدها نشرت منى فاروق مقطع فيديو تجري فيه بروفات على فستان زفاف وأرفقت به كلمة "قريبا".

كانت الفنانة منى فاروق قالت خلال البث المباشر إنها بصدد البدء في عمل فني جديد ينشر خلال الفترة المقبلة.