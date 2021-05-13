شكرا لبحثكم عن خبر بالصور .. طالبة في اعلام جامعة عدن تنفي وتعلن وتنبه : ينتحلون شخصيتي بصفحات مزورة في مواقع التواصل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تنبيه

انا افراح حميد طالبة في جامعة عدن قسم صحافة وإعلام. ...... أود أن أوضح بان هناك من انتحل اسمي وصفتي وعمل صفحات فيس بوك باسمي مستفيدا" من معلومات وصور اخذها من صفحتي السابقة في الفيس بوك قبل ان يتم ايقافها .

وعليه فاني اخلي مسؤوليتي عن ما ينشربأسمي وصوري في الصفحات المزورة في الفيسبوك وأيضا في التيك توك والانستجرام وغيرها من المواقع لأني لأمتلك أي حسابات عليها كما أرجو من الجميع التنبه من منتحل شخصيتي والذي يقوم بطلب مال باسمي ويسئ لشخصي ومبادئي والاساءة لجهات سياسية في اليمن وادعوهم الى عدم التجاوب مع صاحب هذا الحساب المزور .

وأعلن بانه لا توجد لي صفحة على الفيس بوك حاليا" ولاأي حساب على مواقع التواصل من غير الفيسبوك أيضاً.

افراح حميد