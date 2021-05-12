مكتب الأوقاف بالمهرة يحدد ملعب مخبال مكاناً لصلاة العيد هذا العام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 مايو 2021

الخليج 365 - المهرة قدم مكتب الأوقاف والإرشاد بالمهرة أسمى آيات التهاني والتبريكات لأبناء محافظة المهرة خاصة والشعب اليمني والأمة الإسلامية عامة بمناسبة عيد الفطر المبارك . كما أعلن المكتب لأبناء العاصمة الغيضة عن المكان المحدد لأداء صلاة العيد لهذا العام وهو ملعب مخبال بجوار الصالة الرياضية وذلك في تمام الساعة الخامسة والنصف صباحاً. كما دعا المكتب الإخوة المواطنين الالتزام بالإجراءات الإحترازية الوقائية لمجابهة وباء كورونا داعياً المولى أن يجنب المهرة واليمن وكافة بلاد المسلمين من هذا الوباء.

