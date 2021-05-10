شكرا لبحثكم عن خبر الحوثي يقتل امام مسجد في صلاة التراويح .. الاسم والصورة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكدت مصادر محلية أن عنصر حوثي يدعى أحمد العزي اقتحم المسجد في قرية راود أثناء ما كان المسن محمد ناصر زايد يؤم المصلين لصلاة التراوح، والإعتداء عليه ما أدى إلى سقوطه على الأرض دخل بعدها في غيبوبة تسببت في وفاته بمديرية حفاش محافظة المحويت.

وقالت المصادر إن المواطنين قاموا بنقل إمام المسجد إلى صنعاء لإنقاذ حياته إلا أنه فارق الحياة متأثرا باعتداء العنصر الحوثي.

وفي 8 رمضان اعتدى المشرف الحوثي في مديرية جبل المحويت الملقب أبو أيمن الشاحذي" على رجل مسن في الستينات من عمره داخل المسجد أثناء قيام المسن بالدعاء على الحوثيين بسبب قيامهم بالتضييق على المواطنين ومضايقتهم داخل المساجد في منطقة المعاينه ومنعهم من إقامة شعائر العبادة خلال شهر رمضان المباركوكانت مليشيات الحوثي قامت بالتضييق على المواطنين ومضايقتهم داخل المساجد في مختلف مديريات المحافظة.

وتواصل مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ارتكاب جرائم وانتهاكات متعددة في المحويت في ظل غياب كامل لدور المنظمات الحقوقية. .