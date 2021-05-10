الجارديان: حصيلة القتلى في مأرب بصفوف الحوثيين، مروعة ، بل فاحشة

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يزيد بن سلمان - شبوة - قالت صحيفة بريطانية، إن آمال التوصل إلى اتفاق سلام في اليمن تتلاشى مع ارتفاع حصيلة القتلى "الفاحشة" في مارب.

وذكرت صحيفة "الجارديان" في تقرير ترجمه " المشهد اليمني "، إن حصيلة القتلى في مأرب بصفوف الحوثيين، مروعة ، بل فاحشة.

واستدركت: لكن ولكي يتراجع زعيم الحوثيين عبد الملك بدر الدين الحوثي ، فإنه يحتاج إلى أن يشرح للقبائل سبب كل هذا الكم الهائل من الدماء والثروات الذي تم إنفاقها في معركة من أجل لا شيء.

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آمال التوصل إلى اتفاق سلام في اليمن تتلاشى مع ارتفاع حصيلة القتلى "الفاحشة" في مارب

باتريك وينتور، محرر دبلوماسي

تخشى الأمم المتحدة من أن الآمال في وقف إطلاق النار في اليمن متوقفة فعليًا إلى أن يختار المتمردون الحوثيون إنهاء هجومهم العسكري أو أن يقرروا أن العدد المتزايد للقتلى الذي يصل إلى عشرات الآلاف أمر غير مقبول.

و يتجه الحوثيون حاليًا نحو الاستيلاء على محافظة مأرب الاستراتيجية والغنية بالنفط.

وانتهت المحادثات المكثفة في أبريل ومايو ، بما في ذلك المناقشات المباشرة بين قيادة الحوثيين والسعوديين في عمان، مع اقتراب الحوثيين - المعروفين أيضًا باسم أنصار الله - من قبول اتفاق وقف إطلاق النار قبل رفض العرض في نهاية المطاف.

وقال أحد المصادر إن قيادة الحوثيين كانت تأخذ المشورة من جناحها العسكري ، وقيل لها إن هجومها المتصاعد مؤخرًا للسيطرة على مأرب سينجح في تغيير حسابات المساومة. ومأرب هي آخر معقل في الشمال لا يخضع لسيطرتها.

إن حصيلة القتلى في مأرب بصفوف الحوثيين، وفقًا لدبلوماسيين غربيين ، هي "مروعة ، بل فاحشة ، و لكن لكي يتراجع زعيم الحوثيين عبد الملك بدر الدين الحوثي ، فإنه يحتاج إلى أن يشرح للقبائل سبب كل هذا الكم الهائل من الدماء والثروات الذي تم إنفاقها من أجل لا شيء ".

السعوديون ، الداعمون للحكومة اليمنية المعترف بها ، لا يقصفون مقاتلي الحوثيين فحسب ، بل يقصفون أيضًا خطوط إمدادهم.

و أعلن محافظ مأرب سلطان العرادة ، عن وفاة ما يصل إلى 18 ألف شخص منذ أوائل عام 2020 ، لكن عدد الوفيات تصاعد منذ فبراير.

ويعتقد دبلوماسيون غربيون في وقت ما أن المحادثات السعودية-الحوثية توصلت إلى اتفاق يقارب 90٪ ، بما في ذلك الافتتاح الكامل للموانئ المحاصرة من قبل السعودية ومطار صنعاء ، ما أدى إلى وقف إطلاق النار. وقاد المحادثات في عمان المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام ، الذي يعيش في المنفى في مسقط وتم تكليفه بالعمل كمفاوض رئيسي.

وفي النهاية ، لم يكن الحوثيون مستعدين لربط إعادة فتح الموانئ بوقف أوسع لإطلاق النار. وكان أحد الاقتراحات رفع الحصار ، أو إيقاف محدود لمدة أسابيع تلاها وقف إطلاق النار الذي أدى إلى محادثات وطنية.

وفي إشارة إلى الانعكاس الدبلوماسي ، رفض الحوثيون الأسبوع الماضي مقابلة مبعوث الأمم المتحدة الخاص مارتن غريفيث والمبعوث الامريكي الخاص الى اليمن تيم ليندركينغ في عمان.

ويصر الحوثيون على إعادة فتح مطار صنعاء بالكامل لوجهات غير محدودة ، بما في ذلك إيران ، ورفع القيود المفروضة على ميناء الحديدة ، والوقف الكامل لغارات التحالف العربي قبل وقف هجومهم على مأرب.

وفي بيان مقتضب هذا الأسبوع، أقر غريفيث أن المحادثات في عمان قد توقفت ، وقال: "للأسف ، لسنا في المكان الذي نود أن نكون فيه للتوصل إلى اتفاق. وفي غضون ذلك ، تستمر الحرب بلا هوادة مسببة معاناة هائلة للسكان المدنيين ".

ويتواصل العمل على اتفاقية للسماح بالتدفق غير المشروط لواردات الوقود عبر ميناء الحديدة.

و زار ليندركينغ المنطقة أربع مرات ، وأحيانًا مع بريت ماكغورك ، منسق البيت الأبيض للشرق الأوسط. وقال ليندركينغ إنه يضغط على السعوديين لرفع الحصار عن ميناء الحديدة بغض النظر عن وقف إطلاق النار على نطاق أوسع. وقال لمجلس الشيوخ الأمريكي نتيجة لضغوطه "لقد نقل السعوديون عدة سفن ، لكن هناك حاجة للمزيد. ويجب أن تكون خطوط الحياة الأساسية مفتوحة ولا يمكن وضعها رهينة لعناصر أخرى من اتفاق السلام ".

ووصف ليندركينغ احتمال استيلاء المتمردين الحوثيين على مأرب بأنه "أكبر تهديد منفرد لجهود السلام". وقال إن عملية الاستيلاء "لم تكن وشيكة ، لكنهم يواصلون الاقتراب أكثر من هدفهم المتمثل في تطويق المدينة ، ما قد يؤدي إلى عزل مدينة يبلغ عدد سكانها 1.8 مليون شخص ، وكثير منهم بالفعل معرضون للخطر بشدة".

وكان الديوان السلطاني العماني ، الذي بذل جهودا من أجل المصالحة في الشرق الأوسط ، متفائلا منذ أن عقدت المحادثات على خلفية دولية أكثر إيجابية. كما كانت الولايات المتحدة أكثر انخراطًا دبلوماسيًا في اليمن أكثر منذ سنوات، وكان السعوديون يعقدون ما وُصف بالمحادثات الإيجابية المباشرة مع إيران، استضافتها العاصمة العراقيةبغداد.

وتحرص الرياض على نجاح محادثاتها مع إيران ، حيث يتوق الجناح الأكثر تقدمية في المملكة إلى إجراء مناقشات مع طهران لبعض الوقت. وترأس الوفد الإيراني إلى المحادثات السعودية سعيد إرافاني نائب سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي. وترأس الوفد السعودي خالد الحميدان رئيس المخابرات المعروف أيضا باسم أبو علي والمسؤول السابق عن ملف اليمن.

وكانت إحدى القضايا المركزية للمحادثات في العراق هي التأثير الذي يمكن أن تمارسه إيران على جماعة الحوثي في اليمن للدخول في محادثات مع المملكة العربية السعودية. وأخبر الإيرانيون الدبلوماسيين الغربيين أنهم سوف يساعدون ، لكن لم يكن من الواقعي مطالبة الحوثيين بإلقاء أسلحتهم كجزء من وقف إطلاق النار ، ولن يوصوهم بالقيام بذلك.

ويقول الجناح الإنساني للأمم المتحدة إن نداءه الإنساني البالغ 3.85 مليار دولار يعاني من نقص التمويل بمقدار 2.53 مليار دولار. ولا تصل وكالات الإغاثة إلا إلى نصف الـ16 مليون شخص التي تقول إنهم بحاجة إلى المساعدة. و أدى انهيار الريال اليمني هذا العام إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية ، لذا فهي الآن أعلى بنسبة 200٪ مما كانت عليه في بداية الصراع في عام 2015.