شكرا لبحثكم عن خبر منتدى جمال حامد يحيي لقائه الرمضاني السنوي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

خاص / عدن - عاد نعمان

تجمع أعضاء ورواد منتدى جمال عبده حامد; من مختلف مناطق مدينة عدن, على مأدبة إفطار, يوم الخميس 6 مايو 2021م الموافق 24 رمضان 1442ه, في مقر المنتدى بمنطقة الروزميت في مديرية صيرة.

يحرص أعضاء ورواد المنتدى, على تجديد اللقاء الرمضاني السنوي, خلال العشر الأواخر من رمضان كتقليد إجتماعي ديني ثابت, تسوده أجواء الألفة والمحبة, وتُحيا فيه الذكريات والمواقف, ويبدى خلاله خصوصية وتميز وروحانية الشهر المبارك.

كما يتشارك أعضاء ورواد المنتدى, جلسة ودية تتجاذب أطرافها أحاديث تتناول جوانب الحياة اليومية والأوضاع العامة في مدينة عدن, وينضم إلى المناسبة أصدقاء المنتدى من مناطق مختلفة..

يغتنم المنتدى العشر الأواخر وقرب حلول عيد الفطر المبارك, برفع الدعوات وتحقيق الأمنيات بقبول الصيام والقيام وصالح الأعمال والطاعات, وأن تُعاد الأيام الفضيلة بالخير واليمن والبركات على الجميع, ويعم الأمن والسلام والإستقرار على البلاد والعباد.