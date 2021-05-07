وزير الداخلية يوجه بصرف مكافئة مالية لمنتسبي أمن المديريات بحضرموت 

المنامة - ياسر ابراهيم - وجّه وزير الداخلية، اللواء الركن ابراهيم حيدان، يوم الخميس، بصرف مكافئه لمنتسبي أمن المديريات في وادي وصحراء حضرموت؛ تكريماً لجهودهم في تنفيذ المهام الأمنية.

جاء ذلك خلال لقائه، الخميس، مدراء أمن وشرطة مديريات حضرموت الوادي والصحراء، بحضور مدير عام الأمن والشرطة بوادي حضرموت العميد مبارك العوبثاني. وفقا لوكالة سبأ.

وأكد اللواء حيدان، اهتمام الوزارة بتسخير كافة الامكانيات لرفع الاداء الامني في سرعة التعامل مع البلاغات وضبط الجناة ومكافحة المخدرات وتفعيل منظومتي الدوريات والتحريات للحد من انتشار الجريمة.

وأشاد وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان، بجهود عمل الإدارات الأمنية في مديريات وادي وصحراء حضرموت نتيجة التناغم الوطني والتكاتف التي تميزت بها القيادات الأمنية بالوداي والصحراء.

واطلع الوزير حيدان، على سير عمل أمن وشرطة مديريات الوادي والصحراء واستعراض الصعوبات والعراقيل التي تواجه سير عملهم الأمني.

وكان وزير الداخلية، قد وجّه يوم الأربعاء، بصرف مكافئة لمنتسبي القوات الخاصة بوادي حضرموت.