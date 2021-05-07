مصدر طبي: قرابة 5 آلاف شخص لقّحوا ضد كورونا في تعز

المنامة - ياسر ابراهيم - كشف مصدر طبي في مدينة تعز (جنوبي غرب اليمن)، الخميس، عن إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا (كوفيد19) منذ انطلاق الجولة الأولى من حملة التحصين.



وقال الدكتور فهد النمر منسق برنامج التحصين بمكتب الصحة بتعز، لـ"يمن شباب نت"، إن "عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح الخاص بفيروس كورونا؛ بلغ عددهم حتى أمس الأول الثلاثاء (1492) شخصًا" منذ بدء تدشين الحملة في 21 أبريل الماضي.



وأضاف النمر أن حملة التطعيم توقفت يوم الثلاثاء وستُستأنف عقب إجازة عيد الفطر، وستستهدف الحملة 17 مديرية محررة في المحافظة بواسطة 83 فريق للتطعيم.



وشدد على ضرورة أهمية أخذ اللقاح والابتعاد عن الشائعات التي وصفها بـ"المغرضة" بشأن تأثيرات اللقاح.



وكان مكتب الصحة العامة والسكان في مدينة تعز دشن عملية التطعيم ضد فيروس كورونا في 21 إبريل الماضي، في مديريات (القاهرة والمظفر وصالة)، مستهدفة العاملين في القطاع الصحي، وأصحاب الأمراض المزمنة، وكبار السن.



وسجلت السلطات الصحية في مدينة تعز منذ 24 فبراير الماضي وحتى مساء اليوم الخميس، 1041 حالة، و116 وفيات، وفق الإحصائيات الرسمية لمكتب الصحة.



وتدفع مدينة تعز، وهي ثاني أكبر المحافظات اليمنية كثافة سكانية، ثمنا كبيرا، مع تفشي جائحة كورونا، لافتقارها للقدرات الصحية الكافية في مواجهة الوباء.



كما تعاني المدينة، المحاصرة منذ خمس سنوات من الحوثيين، نقصًا كبيرًا في اسطوانات الأكسجين، وعدد أجهزة التنفس الصناعي.





