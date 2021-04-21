اجتماع أمني بمأرب يناقش سير تنفيذ الخطة الأمنية خلال شهر رمضان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 21 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش اجتماع أمني بمحافظة مارب برئاسة مدير عام شرطة المحافظة العميد يحيى حُميد، سير تنفيذ الخطة الأمنية في المحافظة خلال شهر رمضان.



واستعرض الاجتماع الذي حضره قادة المناطق الأمنية بالمحافظة، آلية تنفيذ الخطة الأمنية الاستثنائية خلال شهر رمضان في عموم مديريات المحافظة.

وشدد مدير الأمن على كافة المناطق الأمنية والأقسام التابعة بالتعاون مع بقية الوحدات الأمنية لرفع الجاهزية الأمنية والاستمرار في متابعة أي تحرك مشبوه لخلايا نائمة تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران وافشال مخططاتها لتنفيذ أعمال إرهابية ضد المدنيين والنازحين في المحافظة.

وأكد أن دور الأجهزة الأمنية لم يعد مقتصراً على المهام المنوطة بها حسب القانون، وانما باتت تقوم بمهام إنسانية وتوفير الحماية والأمان لأكثر من مليوني نازح شردتهم مليشيا الحوثي من مناطق سيطرتها ويتوزعون في 145 تجمعا ومخيما في المحافظة.