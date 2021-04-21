بدء المرحلة الأولى من التحصين ضد فيروس كورونا بمحافظة مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 21 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

بدأت اليوم بمأرب حملة التحصين ضد فيروس كورونا للطواقم الطبية في عموم مديريات المحافظة.



وأكد وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح أهمية استهداف الأطباء والعاملين الصحيين وإعطائهم اللقاح في المرحلة الأولى من الحملة بهدف حماية خط الدفاع الأول في مواجهة هذه الجائحة.

وشدد على ضرورة استمرار الإجراءات الاحترازية والوقائية في مراكز العزل والمستشفيات، والالتزام بكافة التعليمات الوقائية ضد الفيروس كون الموجة الثانية من هذه الجائحة تختلف عن الموجة الأولى.

من جهته أوضح مدير مكتب الصحة بمأرب الدكتور عبدالعزيز الشدادي أن الحملة تستهدف في مرحلتها الأولى 4210 أطباء وعاملين صحيين بالإضافة 11900 من كبار السن وذوي الأمراض المزمنة في المحافظة.