صنعاء.. مليشيا الحوثي تنفذ حملة جبايات جديدة وتغلق محال تجارية

المنامة - ياسر ابراهيم - نفذت مليشيات الحوثي الإنقلابية، حملة أمنية استهدفت الشركات والبنوك والمحال التجارية بالعاصمة صنعاء، لإجبارها على دفع إتاوات مالية.



وقال بيان للغرفة التجارية الصناعية بصنعاء، إن "فرقاً حوثية من هيئة الزكاة المستحدثة نفذوا نزولاً ميدانياً استهدف المحلات التجارية والشركات وقاموا بإغلاق المحلات لإجبارهم على تسليم نسخة من الأنظمة المحاسبية تمهيدا لفرض جبايات جديدة".



وأدان البيان الذي حصل "يمن شباب نت" على نسخة منه، ما يتعرض له القطاع الخاص من إجراءات تعسفية من الهيئة العامة للزكاة والمتمثلة في النزول الميداني بالأطقم المسلحة والأمن والمخابرات لمطالبة القطاع الخاص بتسليم قاعدة البيانات أو إغلاق محلاتهم.



وأكد أن هذه الإجراءات الحوثية جاءت بالرغم أن أغلب التجار مسددون ما عليهم من زكاة وملتزمون بالنظام والقانون، مشيرين إلى أن تلك الإجراءات سببت عليهم ضرراً كبيراً.



وعبّرت الغرفة التجارية والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية عن استنكارهم لتلك الإجراءات التعسفية المخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية والمخالفة للقوانين.



وحمل البيان، مليشيا الحوثي ممثلة بـ "الهيئة العامة للزكاة" المسؤولية الكاملة الناتجة عن هذه الإجراءات والتي ستضر إضراراً بالغاً بالاقتصاد الوطني، وستضر بسمعة البلاد، حد وصف البيان.





ودعت كافة شرائح القطاع الخاص لحضور المؤتمر الصحفي الطارئ الذي تنظمه الغرفة بحضور وسائل الإعلام بمقر الغرفة بحي عصر جوار المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان ظهر اليوم.



وتجبر المليشيات الحوثية القطاع الخاص على دفع جبايات وإتاوات غير منتظمة بينها ما يتعلق بدعم المجهود الحربي وتسيير القوافل لجبهات المليشيات ودعم احتفالاتها الطائفية كالغدير والولاية والشهيد والصرخة.

