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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التحالف يدمر مسيرة حوثية مفخخة باتجاه جازان السعودية

الخميس 15 أبريل 2021

الخليج 365

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي باتجاه منطقة جازان جنوب غربي المملكة.



وقال التحالف العربي في بيان، إن مليشيات الحوثي ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين، مؤكدا اتخاذه إجراءات عملياتية لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

وتستمر المليشيا الانقلابية في استهداف المدنيين بالسعودية عبر الصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.

ولاقت هجمات الحوثي على المناطق المدنية إدانات عربية ودولية، وأكدت أن استمرارها يقوض حل الأزمة اليمنية.