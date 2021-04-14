وزارة الشباب تنعي وكيلها لقطاع الرياضة خالد صالح حسين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

نعت وزارة الشباب والرياضة، وكيل قطاع الرياضة في الوزارة خالد صالح حسين الذي وافته المنية بعد رحلة حافلة بالعطاء على الصعيدين الوطني والإنساني.



واشارت الوزارة في بيان لها، الى مناقب الفقيد التي جسدها خلال مشوار حياته في خدمة الوطن والرياضة من خلال تواجده في الأندية أو في الوزارة التي كان أحد أبرز كوادرها وقياداتها المجربة والإداري والخبير الرياضي المتميز ..مشيرة الى اسهامات الفقيد الكروية في نادي الصمود بمحافظة الضالع..مؤكدة ان الرياضة اليمنية فقدت واحدًا من خيرة رجالاتها.

وعبرت الوزارة عن احر التعازي وصادق المواساة الى اولاده عمرو، وبسام، وأدهم، ومحمد، وأشرف، ويوسف وكافة أفراد أسرته وأهله وذويه والرياضيين في عموم الوطن بهذا المصاب الاليم..سائلة المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته، ويجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان.