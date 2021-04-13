شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نائب الرئيس يهنئ نائب رئيس مجلس السيادة السوداني بمناسبة شهر رمضان المبارك والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 13 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث نائب رئيس الجمهورية نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقية تهنئة إلى الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي لجمهورية السودان الشقيقة، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.



وأشار نائب رئيس الجمهورية، في البرقية، إلى الدور الأخوي الصادق لجمهورية السودان الشقيقة ووقوفها إلى جانب الشعب اليمني وقيادته الشرعية وقواته المسلحة، مشيداً بما سطره أبطال الجيش السوداني من بطولات وتضحيات خالدة ضمن قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، وهي مواقف خالدة ستظل في أذهان ووجدان اليمنيين.

وعبر نائب الرئيس عن التهنئة لمعالي نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي وللشعب السوداني الشقيق، سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الدينية العظيمة وقد تحقق لشعبينا وبلدينا الشقيقين المزيد من الأمن والتطور والنماء.