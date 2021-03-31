هادي يعزي في وفاة اللواء الركن محمد عمر ناذخ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 31 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية عزاء ومواساة الى ياسين محمد ناذخ واخوانه وكافة آل السعيدي، عزاه فيها في وفاة والده اللواء الركن محمد عمر ناذخ.



واشار الرئيس في برقيته الى مناقب الفقيد الوطنية والنضالية وادواره البطولية التي جسدها خلال مشوار حياته الحافل بالتضحية والعطاء..لافتاً الى مكانته العسكرية والقيادية في مختلف المواقع العسكرية التي شغلها ومنها قيادة سلاح المدفعية وتحليه بالحنكة والكفاءة والانضباط والاخلاص لعمله ووطنه ومؤسسته العسكرية.

وعبر رئيس الجمهورية، عن خالص التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب الأليم..مبتهلا للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.