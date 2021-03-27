قيادة محافظة ذمار تنعي استشهاد القائد اللواء الركن أمين الوائلي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

نعت قيادة السلطة المحلية بمحافظة ذمار، استشهاد القائد اللواء الركن أمين عبدالله حامد الوائلي قائد المنطقة العسكرية السادسة، أحد أبناء محافظة ذمار الابطال الذين استشهدوا وهم يدافعون عن الوطن وعن الثورة والجمهورية والمكتسبات الوطنية ويتصدون لمليشيات التمرد والانقلاب الحوثية ويقاومونها بكل شجاعة واستبيال في كل ميادين العزة والشرف.



واعتبرت قيادة محافظة ذمار في بيان وفقا لـ وكالة الانباء اليمنية (سبأ)، أن رحيل القائد الوائلي يمثل خسارة فادحة لمحافظة ذمار خاصة وللمؤسسة العسكرية والوطن بشكل عام بعد أن فقدت برحيله قائداً عسكرياً محنكاً أفنى حياته في خدمة وطنه في كل المراحل والظروف التي مر بها الوطن وعمل بكل صدق وإخلاص وتفان في كل المناصب العسكرية التي تقلدها في مسيرة حياته الحافلة بالعطاء الوطني حتى ارتقى شهيدا وهو يقود معركة الخلاص من المليشيا الحوثية المدعومة من إيران بشجاعة واستبسال متصدرا صفوف الابطال في الخطوط الامامية مع العدو.

وأشاد البيان بمناقب الشهيد البطل وأدواره الوطنية الخالدة واستبساله في سبيل الدفاع عن الدين والوطن والثورة والجمهورية مع رفاقه الأحرار من أبطال الجيش ورجال المقاومة الشعبية في مختلف الجبهات القتالية وميادين التضحية والفداء ضد المليشيات الكهنوتية الإرهابية المدعومة من إيران.

وعبرت قيادة محافظة ذمار ،عن أصدق التعازي والمواساة لاولاد الشهيد واخوانه وجميع أفراد أسرته وكل محبيه بهذا المصاب..سائلة الله العلي القدير أن يتغمد الشهيد البطل وجميع شهداء الوطن بواسع رحمته وان يسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.