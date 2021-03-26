عاجل.. اعتداء مقذوف حوثي على محطة بترولية فى جازان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 26 مارس 2021

الخليج 365- متابعات

أعلنت وزارة الطاقة السعودية، في وقت متأخر من ليل الخميس، اندلاع حريق في أحد خزانات محطة توزيع المنتجات البترولية في جازان، نتيجة ”اعتداء تخريبي بمقذوف“.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة، أنه ”عند الساعة 9:08 من مساء الخميس، تعرضت محطة توزيع المنتجات البترولية في جازان لاعتداء تخريبي بمقذوف، ونتج عن الاعتداء نشوب حريق في أحد خزانات المحطة“.

وأكد المصدر أن الاعتداء لم يتسبب بوقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وقال المصدر إن ”المملكة تدين هذا الاعتداء التخريبي الجبان، الموجه ضد المنشآت الحيوية“.

وحذر من أن الاعتداء ”لا يستهدف المملكة فحسب، وإنما يستهدف أمن الصادرات البترولية، واستقرار إمدادات الطاقة للعالم، وحرية التجارة العالمية، كما يستهدف الاقتصاد العالمي ككل، فضلاً عن أنه يؤثر في الملاحة البحرية، ويعرض السواحل والمياه الإقليمية لكوارث بيئية كبرى جراء مثل هذه الأفعال التخريبية“.

وفي السياق، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، يوم الخميس، اعتراض 8 طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه الأراضي السعودية.

ووفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية، فقد ذكر بيان للتحالف أنه تم ”رصد نشاط حوثي معاد، بإطلاق طائرات دون طيار مفخخة تجاه المملكة العربية السعودية من مناطق سيطرة الميليشيا