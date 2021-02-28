التربية تعلن انطلاق مشروع التلفزيون التربوي 'مدرستي'

وقالت وزارة التربية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه : ان "وزير التربية الأستاذ علي حميد الدليمي اكد استمرارهُ في بذل الجهود لرعاية أبنائنا الطلبة والأخذ بأيديهم لتجاوز هذه المرحلة الاستثنائية، جاء ذلك خلال افتتاح مشروع التلفزيون التربوي "مدرستي" الذي يُعد مُنجزاً تربوياً متميزاً يبث الروح الإيجابية بين أوساط كافة عناصر المجتمع التربوي، ويخلق أجواء تفاعلية لدى الطلبة تمهد لهم الطريق لمواصلة مسيرتهم التعليمية وعدم ضياع العام الدراسي في ظل تفشي جائحة " كورونا ".وأضاف الدليمي ان "المشروع الجديد هو بمثابة بروتوكول تعليم مركزي يُعتمد من قبل جميع المدارس الحكومية والأهلية ، ويتلخص بأخذ مديرية التلفزيون التربوي على عاتقها تسجيل وبث الدروس التعليمية للمراحل الدراسية كافة طيلة أيام الأسبوع وعلى مدى ٢٤ ساعة ، وارسالها الى إدارات المدارس على شكل ملفات خاصة لا تحتاج الى سعات انترنت كبيرة".

وتابع الوزير" ان هذه الخطوة ستضمن مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ والطلبة عن طريق ضمان تلقيهم معلومة علمية موحدة يستطيعون الحصول عليها في جميع الأوقات ، وفي الختام أشارت الوزارة إلى أن هذه المبادرة تحمل رسائل قيمية سامية تصب في مصلحة الطلبة وكوادر الميدان التربوي وأولياء الأمور، باعتبارهم ركائز العملية التعليمية، ومن شأنها خلق أجواء تتسم بالتعاون والاحترام، بما يؤسس لعام دراسي قادر على تجاوز مختلف الظروف الاستثنائية الراهنة".