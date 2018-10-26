شكرا لقرائتكم فيديو يدمي القلب..تشبث بعمود اجتاحته سيول الأردن ثم غرق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شهدت سيول البحر الميت في الأردن الخميس قصصاً تدمي القلب حيث أظهر فيديو، أحد الأشخاص وهو يتمسك بعمود تحت جسر اجتاحته السيول في البحر الميت وذلك وسط محاولات صوتية بتوجيهه وذلك لإنقاذه.. إلا أن المياه كانت أسرع في خطفه من الحياة..

ويسمع في الفيديو صراخ أحد الأشخاص من هول الموقف.

هذا وأعلنت وزارة الصحة الأردنية في وقت سابق، أن السيول التي ضربت منطقة الأغوار الجنوبية في #البحر_الميت أسفرت عن 18 قتيلا معظمهم من الأطفال و40 جريحاً فضلا عن مفقودين، ورقم الضحايا مرشح للارتفاع.

وقال الدفاع المدني الأردني إن السيول جرفت رحلة مدرسية في المنطقة ما أسفر عن مصرع أطفال وفقد العشرات.

وأرسل الأردن، الخميس، طائرات مروحية للبحث عن 44 طالبا ومعلما جرفتهم السيول في منطقة البحر الميت.

من جانبها حملت المتحدثة باسم الحكومة الأردنية المدرسة المنظمة مسؤولية حادث الحافلة المدرسية، فيما أكدت مصادر أردنية أن تصريح الرحلة كان لمنطقة الأزرق وليس إلى منطقة البحر الميت.